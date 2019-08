Pogoda. Powrót prawdziwego lata. IMGW planuje wydać ostrzeżenia

Szykuje się gorąca niedziela w całym kraju. W przeważającej części kraju termometry wskażą blisko 30 kresek powyżej zera, a od nowego tygodnia spodziewany jest prawdziwy powrót upałów. Mimo sprzyjającej aury, w niektórych miejscach może zagrzmieć. Lokalnie może spaść grad.

W tych regionach prognozowane są "wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu do 25-30 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 65-75 km/h". Dodatkowo na Dolnym Śląsku spodziewany jest także opad gradu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano, póki co, dla 20 powiatów - głównie z woj. dolnośląskiego i opolskiego.

"W górach możliwe są miejscowe burze o małym natężeniu. Może spaść do 30 mm deszczu, lokalnie z gradem do 1 cm i wiatrem do 90 km/h" - wynika z jednego z ostrzeżeń pogodowych. W Zakopanem pierwsza burza z deszczem może nawiedzić już o 11 i potrwać do późnych godzin wieczornych.