Pogoda. Powietrze arktyczne znad Skandynawii. W weekend spadnie śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Informuje, że chociaż w piątek nad ranem przywitaliśmy astronomiczną wiosnę, to nadchodzący weekend wiosenny raczej nie będzie. W piątek opady głównie na południu, ale tam też najcieplej - do 15 st. C. Na północy 6-10 stopni, a przelotny deszcz jedynie na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie.