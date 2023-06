Pogoda poszaleje. Możemy przeżyć szok temperaturowy

Pogoda we wtorek. Dużo chłodniej

We wtorek będzie w Polsce dużo chłodniej - od 20 do 24 st. C. Będzie deszczowo, a na wschodzie prognozowane są burze - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.