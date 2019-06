Pogoda. Polska gorętsza niż Afryka. Różnica 20 st. C

Niemal 40 st. C wskazują w środę termometry w cieniu w wielu miejscach Polski. To dużo mniej niż w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, Afryki oraz w Turcji czy Grecji.

Zachodnia Polska w środę jest jednym z najbardziej gorących regionów Europy (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Wyż "Ulla" znad Ukrainy oraz ośrodek niżowy znad Hiszpanii i Francji o nazwie "Nasir" sprawiają, że w całej Europie środkowej utrzymują się upały przekraczające 30 st. C. W środę najgoręcej będzie w Lubuskiem, na zachodzie Wielkopolski (w pasie od Międzychodu po Leszno) oraz na północy Dolnego Śląska (w pasie od Polkowic po Milicz). W okolicach Świecka, Żar i Zielonej Góry może być powyżej 36 st. C, a lokalnie nawet ok. 40 st. C. Przed godz. 12 w rejonie Słubic były 33 st. C w cieniu, ale temperatura wciąż rośnie.

Takie wskazania sprawiają, że w środę w Polsce jest goręcej niż w znacznej części Półwyspu Iberyjskiego (przed południem w Lizbonie było poniżej 20 st. C), a nawet atlantyckiego wybrzeża Afryki (ok. 22 st. C w Casablance).

W południowo-zachodnich regionach Polski temperatura będzie wyższa niemal o 20 stopni niż w niektórych regionach Turcji i Grecji. W okolicach Ankary będzie najwyżej ok. 24 st. C, a "chłodniej" niż u nas jest nawet w Kairze (29 st. C).

Pogoda. W nocy przejdzie groźny front

Warto zaznaczyć, że już w środę wieczorem na północy Polski da o sobie znać chłodny front atmosferyczny, związany z niżem "Otto" znad Bałtyku. To oznacza starcie zimniejszych mas powietrza z gorącym powietrzem zwrotnikowym i gwałtowne burze, lokalnie zmieniające się w niszczycielskie nawałnice - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cmulus.

W nocy z środy na czwartek front atmosferyczny przemieszczał się będzie na południe i stopniowo obejmował będzie pas środkowej i południowej Polski.