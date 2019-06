Upał w Polsce. Pogoda jest bezlitosna, już widać kolejną falę gorąca

Jeszcze nie ostygły termometry od kulminacji fali upałów, która w środę 26 czerwca smaży całą Polskę, a już prognozy przewidują kolejną. W niedzielę i prawdopodobnie w poniedziałek szykuje się powtórka z rozrywki. Ponad 30 stopni C. ma pojawić się w zachodniej Polsce.

- W czwartek na szczęście napłynie już chłodniejsze powietrze. Jednak wiele wskazuje na to, że w niedzielę i poniedziałek może nas czekać upalna "powtórka z rozrywki". Trzeba przyznać, że tegoroczny czerwiec nie oszczędza nas pod tym względem. To już w zasadzie pewne, że będzie on najcieplejszym w historii pomiarów - donosi serwis MeteoGroup Polska.

Krótka przerwa, potem znowu życie na gorąco

W niedzielę upał powróci, wynika z prognozy Global Forecast System. W województwie lubuskim temperatury mogą sięgnąć 33 stopni C. Również Warszawa, ma stać się upalną wyspą (30 stopni C.). to ze względu na efekt szybkiego nagrzewania się terenów zurbanizowanych, zalanych betonem i asfaltem. Dodajmy, że to model komputerowy obliczeń pogody, obarczony prawdopodobieństwem błędu.