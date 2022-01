Pogoda. Połamane drzewa i awarie prądu. IMGW ostrzega: groźnie w weekend

Pogoda. Fronty związane z dwoma głębokimi niżami (Marie i Nadia) niosą porywy wiatru do 100 km/h oraz opady śniegu, co oznacza zawieje i zamiecie. Już w czwartek wieczorem służby były alarmowane o zniszczeniach i szkodach. - To jest wiatr bardzo niebezpieczny - powiedziała w programie "Newsroom" WP Ewa Łapińska, meteorolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzegła, aby zdjąć albo zabezpieczyć rzeczy na balkonie, bo szybę w zaparkowanym niżej aucie wybić może nawet dziecięca zabawka. Dodała, że przy takim wietrze drzewa mogą łamać się i niszczyć sieć elektryczną. - Po tym, jak w nocy z piątku na sobotę spadnie śnieg, zrobi się ślisko - mówiła meteorolog IMGW.- Ten weekend będzie bardzo niebezpieczny - podkreśliła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. Powiedziała również, że w najbliższych dniach w górach spadnie do 30 cm nowego śniegu, ale warunki nie będą sprzyjać narciarzom.