Pogoda. Pierwszy dzień lata upalny, IMGW wydaje ostrzeżenia. "Nie powinni wychodzić z domu"

Pierwszy dzień lata. IMGW: Ochłodzi się dopiero pod koniec tygodnia

- W tym roku jeszcze nie było tak ciepło. Ochłodzi się dopiero pod koniec tygodnia - zapowiada synoptyk IMGW. Jednocześnie Instytut ostrzega przed burzami z gradem, które w poniedziałek mogą nawiedzić całą Polskę. "Opad deszczu może wynieść od 20 do 30 milimetrów, lokalnie do 40" - czytamy. Miejscami w kraju "porywom wiatru o prędkości od 70 do 90 kilometrów" mogą towarzyszyć lokalne opady gradu.