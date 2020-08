Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla województw łódzkiego i mazowieckiego. Gwałtowny wzrost stanów wody na Śląsku

Pogoda. Wtorek przyniósł intensywne opady deszczu w kilku rejonach Polski. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw. Na Śląsku doszło do gwałtownych wzrostów stanów wody.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów deszczu dla pięciu województw. Dotyczą one województw: mazowieckiego,

łódzkiego,

śląskiego,

opolskiego (południowa część),

dolnośląskiego (powiat kłodzki).

Intensywne opady deszczu na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku mają wystąpić do wtorkowego przedpołudnia. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 12:00. Dłużej obowiązują ostrzeżenia dla województw łódzkiego i mazowieckiego. W pierwszym przypadku intensywne opady deszczu mogą występować do godziny 17:00, a na Mazowszu aż do 20:00.

Pogoda. Gwałtowny wzrost stanów wody na Śląsku

Regionalny System Ostrzegania województwa śląskiego opublikował ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. "Występujące opady deszczu, okresami o dużej intensywności, spowodują wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych" - przekazano w komunikacie.

Przewidywane są wzrosty stanów wody na rzekach Wisła i Warta w województwie śląskim. "W związku z prognozowanymi opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych województwa śląskiego, mogą wystąpić wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych" - dodano w komunikacie RSO.

Pogoda na wtorek 04.08.2020

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południowym wschodzie możliwe również burze. Suma opadów w centrum kraju do 35 mm. Temperatura maksymalna od 17°C na południowym zachodzie i lokalnie w centrum, do 29°C na południowym wschodzie, w obszarach podgórskich Sudetów od 14°C do 16°C - czytamy w serwisie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wschodzie z kierunków zmieniających się, na zachodzie, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Początkowo wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam stopniowo zanikające przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burz do 30 mm. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Na zachodzie i w centrum lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8°C lokalnie na północnym wschodzie oraz w kotlinach sudeckich, 12°C w centrum, do 18°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

