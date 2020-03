Pogoda. Ostrzeżenia dla całej Polski. Mróz i śnieg

"Pierwszy tydzień wiosny zapowiada się pod znakiem przymrozków. Noce z temperaturą poniżej 0 stopni występować będą do czwartku, tylko na zachodzie kraju do środy. W najchłodniejszych momentach temperatura może spaść do dziewiątej kreski poniżej zera" - alarmują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Powrót zimy zwiastują nie tylko niskie temperatury, ale także biały puch. Już do tej pory na Podhalu spadło nawet 10 cm śniegu. Serwis pogodowy fanipogody.pl przewiduje jednak, że zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu oraz w Bieszczadach pojawi się do 15 cm śniegu. W rejonach podgórskich Karpat spadnie do 10 cm, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 5 cm.