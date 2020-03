Pogoda potrafi zaskoczyć. Do Polski wróciła zima. Najnowsza prognoza

Na Podhalu spadło już nawet 10 cm białego puchu. Serwis pogodowy fanipogody pl przewidują jednak, że zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu oraz w Bieszczadach pojawi się nawet 15 cm śniegu. W rejonach podgórskich Karpat spadnie do 10 cm, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 5 cm.

Pogoda. Prognoza na weekend

Uważamy, bo pomimo zamkniętych szlaków turystycznych, to na drogach górskich panować będą bardzo trudne warunki do jazdy.

Pogoda na kolejne dni

Cały przyszły tydzień to dominacja pogodnego ośrodka wyżowego który znad północnej Europy powoli przemieści się nad wschodnią część kontynentu. Obecność wyżu zapewni nam przez cały tydzień ładną słoneczną, wiosenną aurę, ale do połowy tygodnia (kiedy wyż będzie nad północna Europą) będzie dość chłodno, bo od 2-4 stopni na wschodzie do 5-8 na zachodzie. Dopiero w drugiej części tygodnia kiedy wyż przesunie się nad na wschód kontynentu, to z dnia na dzień zacznie robić się coraz cieplej i podczas weekendu termometry wskażą od 12-14 stopni na wschodzie i do 15-18 na zachodzie i południu kraju.