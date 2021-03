Pogoda. Ostatni ciepły dzień. Wraca zima. Drastyczna zmiana temperatur

Pogoda na początku marca przyniesie spore zmiany. Środa jest ostatnim ciepłym dniem w tym tygodniu. W wielu miejscach będzie naprawdę ciepło. Na południowym zachodzie można się spodziewać nawet 14 - 15 st. C. W centrum będzie między 7 a 10 st. C. Jedynie na północnym wschodzie i nad samym morzem termometry pokażą zaledwie od 4 do 6 stopni C. w najcieplejszym momencie dnia.