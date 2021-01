Pogoda. Opady śniegu w całym kraju. Nadchodzi duży mróz

Od nowego tygodnia nadejdzie zmiana pogody. Śnieg będzie padał w większości regionów, a temperatura obniży się do -10 stopni. Prawdziwe ochłodzenie przyjdzie do nas jednak pod koniec kolejnego weekendu, kiedy to mroźna zima zapanuje w całej Polsce. Termometry mogą wskazać nawet do - 20 st. C.

Niedziela w Polsce pod względem pogody upłynie pod znakiem niewielkich opadów śniegu i umiarkowanego, zachodniego i południowo-zachodniego wiatru. W strefie nadmorskiej spodziewany jest deszcz ze śniegiem i to właśnie tam mieszkańcy mogą liczyć na najwyższą temperaturę tego dnia - wskaźniki pokażą do plus 3 st. C.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać natomiast od poniedziałku. Już w pierwszy dzień tygodnia zaczniemy odczuwać spadek temperatur i chłodniejsze powietrze. Popada też śnieg. Z danych IMGW wynika, że biały puch zobaczyć będzie można w prawie całym kraju.

Na wschodzie termometry wskażą do -10 st. C. Najcieplej będzie na Pomorzu (0 st. C). Z kolei osoby przebywające w centrum mogą liczyć na -2 st. C, -4 st. C będzie na Suwalszczyźnie. Na południu Polski przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. Wiatr nie przekroczy prędkości 55 km/h.

Pogoda na wtorek. Śnieg nie przestanie padać

W kolejny dzień synoptycy przewidują duże zachmurzenie, a spadające opady śniegu nie przekroczą 5 cm. Na Pomorzu oprócz śniegu spadnie też deszcz, a temperatury będą wahać się od -2 st. C na Podlasiu do 2 st. C na zachodzie i północy kraju. Jedynie w górach chłód spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie w większości regionów będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda. W środę opady śniegu odczujemy w całym kraju

Eksperci IMGW przewidują, że śnieg utrzyma się także i w środę, a jego opady zauważalne mogą być na terenie wszystkich województw. Lokalnie mogą wystąpić burze śnieżne. Najchłodniej będzie na wschodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Najcieplej będzie z kolei na zachodzie i północnym-zachodzie (od 0 st. C do 2 st. C.)

Natomiast w czwartek spodziewać się możemy dużego i gdzieniegdzie całkowitego zachmurzenia. Opady śniegu charakteryzować się będą słabym i umiarkowanym natężeniem. Maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej wyniesie 10 cm. Termometry wskażą od -6 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C na północnym zachodzie.

Pogoda. Niedługo nawet -20 st. C

Znacznie większe ochłodzenie klimatu nastąpi w Polski w drugiej połowie stycznia. Przez napływające z północnego wschodu masy powietrza zimno będzie szczególnie podczas nocy. Synoptycy sądzą, że 16 stycznia w skrajnych przypadkach temperatura obniży się do aż -20 st. C. Tak ma być przede wszystkim w górach i na terenie północno-wschodnim - czytamy w serwisie fanipogody.pl.

W najbliższych dziesięciu dniach temperatura maksymalna w większości miejsc kraju nie powinna przekroczyć 3 st. C.

Kluczowe znaczenie będzie miało powietrze przyciągnięte znad Rosji.