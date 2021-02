Pogoda. Olbrzymi skok temperatur. IMGW i Łowcy Burz ostrzegają: będzie niebezpiecznie

Pogoda. Chłodna, a wręcz mroźna północ i ciepło do 10 st. C na południu - eksperci alarmują, że tak duża różnica temperatur oznacza też niebezpieczne zjawiska. - W najbliższych dniach pogoda będzie szalona - ostrzega synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

W środę Polska wyraźnie podzielona jest na zimną północ i cieplejsze centralne oraz południowe regiony. Ogromne różnice temperatur utrzymają się w kolejnych dniach.

- W ciągu dnia na Dolnym Śląsku termometry poszybują nawet do 10 st. C, a za kilka dni na Podlasiu będzie nawet -21 st. C - powiedział PAP synoptyk i rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski.

- Pogoda będzie dynamiczna i szalona, bo na południu kraju będzie ciepło jak na luty, a na północy będzie sypał śnieg - wyjaśnił Walijewski.

Starcie odmiennych mas powietrza oznacza, że warunki pogodowe zmienią się już w środę wieczorem i mogą stwarzać zagrożenie. Chodzi przede wszystkim dla kierowców, ale niewykluczone są również nowe awarie energetyczne.

Zobacz też: Kolejny zgrzyt w rządzie. Piotr Zgorzelski: to może być ich ostatnia kadencja

Z zachodu na wschód do Polski wkroczy płytki, ale aktywny niż z systemem frontów atmosferycznych z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w Pomorskiem oraz przed marznącymi opadami dla woj. zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognoza zagrożeń wskazuje jednak, że alerty zostaną rozszerzone. Wieczorem i w nocy bardzo trudne warunki spodziewane są również w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Kujawy, Mazowsze aż po Podlasie - wyjaśniają w ostrzeżeniu w mediach społecznościowych Łowcy Burz.

Pogoda. Olbrzymi skok temperatur. Śnieżyce i marznący deszcz

- Noc ze środy na czwartek będzie deszczowa, śnieżna i niebezpieczna, ponieważ padający deszcz oraz deszcze ze śniegiem zacznie zamarzać i spowoduje gołoledź - poinformował synoptyk IMGW.

W lasach niewykluczona jest okiść lodowa, co oznacza, że oblepione lodem gałęzie drzew mogą spadać na linie energetyczne lokalnie, powodując przerwy w dostawie prądu - ostrzegają Łowcy Burz.

Na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu Północnym, Podlasiu oraz w Tatrach spaść może do 15 cm świeżego śniegu. Temperatura będzie się wahać od -6 st. C w północno-wschodniej części kraju do 1-5 st. C w pozostałej części Polski.

Dodatkowo, w czwartek nad ranem lokalnie pojawiać się będą mgły ograniczające widoczność do 300 m, które - szczególnie na północy kraju - będą również zamarzać.

W czwartek temperatura na północnym wschodzie wyniesie ok. -5 st. C, w centrum ok. 2 st. C, a na południu i południowym zachodzie termometry pokażą 7 st. C.

W czwartkowe popołudnie chłodne powietrze dotrze nad środkową Polskę, ale wciąż będzie wyraźny podział Polski na cieplejsze południe i coraz mroźniejszą północ. W piątek wieczorem chłodne masy powietrze znajdą się już niemal nad całym obszarem Polski.

Pogoda. IMGW: dwie fale mrozu w lutym

Rzecznik IMGW przypomniał również, że synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu stworzyli eksperymentalną prognozę do końca lutego. Wynika z niej, że będą dwie fale mrozu.

Pierwsza czeka nas już w ten weekend (do -21 st. C na Podlasiu w sobotę nad ranem). - Druga fala chłodu prognozowana jest pod koniec miesiąca. W nocy w okolicach Białegostoku temperatura może spaść nawet do -28 st. C - powiedział Grzegorz Walijewski.