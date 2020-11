Pogoda. Oblodzenie dróg i chodników. Ostrzeżenia IMGW dla 14 województw

Pogoda. Marznący deszcz i śnieg spowoduje oblodzenia. Alerty IMGW

Rano spodziewane są lokalnie mgły marznące a w wielu miejscach oblodzenie dróg i chodników. Temperatura będzie wahać się od 1 stopnia Celsjusza na minusie na wschodzie, przez około 2 st. C w centrum, do 7 kresek na plusie na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat słupki rtęci pokażą 4 st. C. poniżej zera. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach ma wynieść od 6 do 10 cm.