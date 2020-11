Zakopane pod śniegiem. Pogoda mogła zaskoczyć tak późnym atakiem zimy [ZDJĘCIA]

Górale się doczekali. Po wielu tygodniach oczekiwań Zakopane nawiedziła zima. Oczekiwanie na śnieg trwało długo, ale jest szansa, że biały krajobraz utrzyma się dłużej.

Zima w tym roku w góry zawitała niezwykle późno. Dotychczas w Zakopanem miał miejsce jedynie jeden "incydent zimowy". Biało zrobiło się na kilka dni października, po czym przyszła odwilż i zamiast kolejnych porcji śniegu, górale znów musieli się liczyć na przemian ze słoneczną i deszczową aurą.

Nie inaczej było też w Tatrach. Śniegiem sypnęło w październiku, ale pokrywa nie utrzymała się zbyt długo, bowiem doszło do anomalii pogodowej. M.in. w Tatrach i Karkonoszach mieliśmy do czynienia z inwersją. Podczas gdy na podgórzu temperatura spadała, a za oknem widoczne było duże zachmurzenie, w górach temperatura wzrosła nawet do 10 st. C, a niebo było bezchmurne. Z powodu dużej ilości słońca i ciepłej aury śnieg błyskawicznie stopniał.

Pogoda. Zakopane pokryte śniegiem

Opady śniegu w Zakopanem pojawiły się już w nocy z piątku na sobotę. Białego puchu w kolejnych godzinach przybywało, a krajobraz bardzo szybko przeszedł z jesiennego w zimowy.

Z najnowszych prognoz wynika, że u podnóża Giewontu padać będzie do niedzieli. Wszystko wskazuje również na to, że pokrywa śnieżna utrzyma się przez minimum kilka dni. Do poniedziałku w Zakopanem utrzyma się niewielki mróz. W niedzielę termometry wskażą -2 st. C, a w poniedziałek -3 st. C. O kilka kresek chłodniej będzie w nocy. Słupki rtęci zatrzymają się kolejno na -4 i -7 st. C. Następne dni przyniosą ok. 0 st. C w dzień i nawet -10 st. C w nocy.



















Źródło: PAP







Zima nie tylko w Zakopanem. Mroźnie na Kasprowym Wierchu

W najbliższych dniach zima zawita również w wyższe partie Tatr. Na Kasprowym Wierchu śnieg pojawi się w nocy z soboty na niedzielę. Białego puchu przybędzie również w niedzielne popołudnie.

Spodziewajmy się również niskich temperatur. W niedzielę słupki rtęci zatrzymają się na -11/-12 st. C. Zdecydowanie niższa będzie temperatura odczuwalna. Z powodu podmuchów wiatru spadnie ona nawet do -18 st. C.

Kolejne dni na Kasprowym będą coraz cieplejsze. W poniedziałek termometry wskażą -8/-11 st. C, we wtorek -7/-6 st. C, a w czwartek ociepli się nawet do -1 st. C.