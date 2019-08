Pogoda. Niszczycielska burza przeszła przez Wielkopolskę

Późnym popołudniem oraz wieczorem przez południową Wielkopolskę przeszła nawałnica. Niszczycielski żywioł spowodował poważne straty. Poza powalonymi drzewami i zerwanymi w dachami, do groźnej sytuacji doszło w Jankowie Przygrodzkim.

Straż pożarna na terenie Poznania oraz w powiecie poznańskim wyjeżdżała około 100 razy do interwencji. - Głównie chodziło o połamane drzewa i zerwane sieci energetyczne. Doszło też do podtopień, ale największe szkody wywołał jednak silny wiatr. Doszło też do trzech pożarów - przekazał "Głosowi Wielkopolskiemu" Michał Kucierski, rzecznik prasowy poznańskiej straży pożarnej.