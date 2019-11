Pogoda. Niebezpieczny wiatr nad Polską. Są ostrzeżenia

IMGW ostrzega przed wiatrem, który może pośrednio zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Podmuchy w sobotę w nocy i niedzielę mogą dochodzić do 80 km/h, a w górach do 130 km/h. Do końca weekendu towarzyszyć nam będą również przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody. Kolejne doniesienia o silnym wietrze. (East News)

Pogoda od soboty przestała nas rozpieszczać. Pogodna aura zniknęła, a nad krajem pojawiło się duże zachmurzenie. W sobotę w nocy opady spodziewane są głównie w północnej części kraju. Temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza na Podhalu do nawet 10 na północnym zachodzie i nad morzem.

Najbardziej uciążliwy będzie wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Najgorzej ma być w Tatrach, gdzie wiatr może dochodzić do 90 km/h.

"Mgły na północnym zachodzie i w centrum będą ograniczać widoczność do 300 metrów" - podkreślają synoptycy IMGW.

W niedzielę również pogoda nie będzie sprzyjała spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu. "Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Podkarpaciu" - donosi TVN Meteo.

Wiatr znów będzie uprzykrzał nam życie, a zdaniem synoptyków może nieść zagrożenie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia dla mieszkańców województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Porywy wiatru mogą tam sięgać nawet 80 km/h. Tradycyjnie najgorzej będzie w górach. Na Kasprowym Wierchu Halny ma się rozpędzić do 130 km/h.

Przypomnijmy, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W związku z tym w obszarze występowania zagrożenia trzeba spodziewać się utrudnień. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

