Pogoda. Nawet 19 st. C w prognozach. Niebo może być czerwone

Pogoda. Nad Polskę z południowego zachodu zaczęło napływać ciepłe powietrze, które sprawiło, że w wielu regionach już w niedzielę mogliśmy niemal poczuć wiosnę przy ponad 10 st. C na termometrach. Wszystko wskazuje na to, że przez 10 najbliższych dni cieplejszych dni będzie dużo więcej, a temperatura naprawdę będzie bliższa wiośnie niż zimie.

Jakich temperatur możemy się spodziewać? W ostatnich lutego temperatura na południu i południowym zachodzie wzrosnąć może w najcieplejszym momencie dnia do 17-19 st. C, a w centrum 12-14 st. C - zauważa portal fanipogody.pl, analizując prognozy amerykańskiego modelu GFS.