Pogoda. Nadchodzi nowa fala upałów. Wkrótce 32 stopnie C

Po raz kolejny mają sprawdzić się prognozy amerykańskich meteorologów o tym, że tego lata Polskę nawiedzi kilka fal upałów. W prognozach widać już kolejne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni C.

Pogoda. Kiedy będzie ciepło? 25 sierpnia fala upałów maja objąć prawie całą Polskę. (MeteoModel.pl, Fot: GFS)

Już pod koniec długiego weekendu, czyli w niedzielę 18 sierpnia upał dochodzący do 30 stopni C zapanuje w województwie dolnośląskim i opolskim. W okolicach Wrocławia termometry mają wskazać 30,2 stopnie C.

Dzień później, 19 sierpnia upału doświadczą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Według najnowszych map pogodowych linia podziału przebiega ukosem od Suwałk do Katowic. Na wschodzie gorąco dobije do 32 stopni C. Z kolei po zachodniej stronie linii, woj. wielkopolski, pomorskim i dolnośląskim temperatury mają wynieść około 20-22 stopni.

Wielki wyż na wschodzie. Idzie gorąco

Jak opisuje Ryszard Olędzki z serwisu Meteo.pl, To efekt powstania wału wyżowego, rozciągającego się od Bałkanów aż po Rosję. Atlantyckie niże, niosące chłodniejsze powietrze będą jedynie muskać zachodnie granice Polski. To zaś stworzy okazję do napływu cieplejszego powietrza od południa.

Ten upalny epizod to jedynie przygrywka do tego, co szykuje się w pogodzie podczas weekendu 24-25 sierpnia. Jak wynika z danych modelu przewidywania Global Forecast System kolejna fala upału obejmie praktycznie całą Polskę. W niedzielę 25 sierpnia temperatury mają sięgnąć 32 stopni C. Wyjątkiem, gdzie będzie chłodniej o kilka stopni, będą jedynie Warmia i Mazury, wybrzeże Bałtyku, oraz Tatry.

Spełnia się proroctwo amerykańskich meteorologów

Taki scenariusz to potwierdzenie długoterminowej prognozy pogody na lato 2019, opracowanej przez zespół meteorologów amerykańskiego serwisu AccuWeather. Szef prognoz na Europę Tyler B. Royce przewidywał właśnie uporczywe fale upałów nawiedzających Polskę, aż do końca sierpnia.

Rekordowe upały odnotowano w Polsce w czerwcu, a cały miesiąc został uznany za najbardziej gorący w 200-letniej historii regularnych pomiarów temperatury. W drugiej połowie lipca również mieliśmy falę upałów. Objęła cała Europę, a rekordy temperatur padały we Francji, Holandii, Belgii i Niemczech.