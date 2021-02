Pogoda. Nadchodzi niebezpieczna odwilż

Różnica między najcieplejszym i najzimniejszym miejscem w kraju sięgnąć może nawet 19 st. C. Temperatury w zachodnich województwach będą utrzymywać się na poziomie od 1 do 3 st. powyżej zera. Zaś w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim słupki rtęci pokażą wartości sięgające -12, a nawet -16 st. C.