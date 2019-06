Pogoda. Nadchodzą nawałnice. Trąby powietrzne, 120 km/h i grad jak monety

Prognoza. Rekordowa spiekota i gwałtowne nawałnice z trąbami powietrznymi - pogoda znów będzie bardzo groźna. Alerty IMGW obowiązują niemal w całej Polsce. Temperatura przekroczy 35 st. C w cieniu.

Groźny front, który wkroczył od strony Niemiec, sprawi nam problemy także przez kolejne dni. Poniedziałek to pierwszy dzień z niszczycielskimi burzami. Przed południem grzmiało i błyskało już w okolicach Cedyni i nadmorskiego Jarosławca.

Pogoda. Silne trąby powietrzne

Turała zaznacza, że to nie koniec, bo prognozowany charakter wiatru wskazuje na niebezpieczeństwo przejścia silnych trąb powietrznych. Ryzyko ich wystąpienia zakładają też synoptycy Cumulusa.

Front powinien dotrzeć do północy nad woj. pomorskie i linię Wisły. We wtorek obejmie kolejne województwa w środkowej Polsce.

Prognoza pogody. Mordercze upały - padnie rekord?

Gwałtowne burze i ulewy na zachodzie to jedno. Nad Polskę wschodnią i środkową wciąż napływa bardzo gorąca masa powietrza zwrotnikowego z południa Europy. Po południu w całej Polsce tworzyć się będą chmury Cumulonimbus, także wywołując burze i trąby powietrzne.

W poniedziałek termometry w wielu regionach pokazują ponad 33 st. C, ale we wtorek skwar będzie jeszcze większy: nawet 35 st. C. Synoptycy spodziewają się rekordu, bo Polska będzie najgorętszym krajem w naszej części Europy.