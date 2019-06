Pogoda. Totalna spiekota i burze z gradem. Zaczyna się upiorny tydzień

Pogoda. Dziś upał trochę zelżał, ale już od jutra wraca ze zdwojoną siłą. Czeka nas upiorny tydzień. Żar dosłownie będzie lał się z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Już w poniedziałek temperatura wzrośnie do 30 stopni w przeważającej części kraju. Tylko na północy będzie ciut chłodniej. Tam termometry pokażą od 24 do 27 stopni.

W kolejnych dniach wszędzie zagości prawdziwy skwar. We wtorek i w środę temperatury wzrosną do 27-30 stopni na wschodzie i 30-33 stopni w pozostałej części kraju. W wielu miejscach temperatury sięgną nawet 35 stopni, co przy ładnej pogodzie może oznaczać, że w słońcu będziemy mieli nawet ponad 50.