Pogoda na wybory: zza chmur czasem wyjdzie słońce

Po deszczowej sobocie niedziela przyniesie nam trochę oddechu. Nadal będzie pochmurno i chłodno, ale gdzieniegdzie pojawi się słońce.

W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski zza chmur będzie wychodziło słońce. Tylko w górach i na przedgórzu, od Sudetów przez Beskidy i Tatry do Bieszczad, będzie się mocniej chmurzyć i od czasu do czasu popada przelotny deszcz.

Będzie cieplej niż w sobotę. Termometry w ciągu dnia wskażą od 11 stopni C do 13 stopni C. Nieco cieplej będzie w zachodniej Polsce - do 14-15 stopni C.