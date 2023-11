Pogoda może być groźna. Zacznie się już w nocy

W nocy przejaśnienia

Noc z wtorku na środę przyniesie przejaśnienia. Na północy Polski zachmurzenie będzie małe i umiarPogokowane, na południu zaś duże, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz oraz deszcz ze śniegiem może wystąpić właśnie w tej części kraju, natomiast niemal na całym obszarze Polski może pojawić się groźna gołoledź. Najzimniej będzie na północnym wschodzie. Tam temperatura powietrza wyniesie ok. minus 7-8 stopni Celsjusza. W centrum będą to 4 stopnie na minusie, a na południu od 0 do 1 stopnia na plusie.