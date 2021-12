Pogoda na wtorek: miejscami słabo poprószy

Najchłodniej dzień zapowiada się na północy i północnym wschodzie, gdzie maksymalnie w ciągu dnia odnotujemy ok. -7/-5 st. C. W głębi kraju zmierzymy ok. -3/-2 st. C, a w centrum, na zachodzie i południu, gdzie będzie najcieplej, a termometry wskażą ok. -1/0 st. C. W nocy siarczysty mróz na północnym wschodzie, gdzie przy rozpogodzeniach możliwe są spadki temperatury do -15/-17 st. C. W innych regionach odnotujemy ok. -10/-8 st. C a na zachodzie ok. -5/-3 st. C. W ciągu dnia powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.