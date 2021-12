Śnieżyce i siarczysty mróz. IMGW ostrzega. Pogoda może zaskoczyć przed świętami

W zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie całkowite, a termometry pokażą od -1 do 3 stopni Celsjusza. Z kolei mieszkańcy warmińsko-mazurskiego i podlaskiego muszą być przygotowani na śnieg - miejscami spadnie do 5 cm, a termometry pokażą od 0 do 2 stopni. Chłodno i śnieżnie będzie też na Dolnym Śląsku. Wysoko w Sudetach termometry pokażą od -6 do -3 stopni Celsjusza, wiatr silny - do 90 km/h, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Niebezpiecznie będzie też wysoko w Beskidach i Tatrach. Tam termometry pokażą -6 kresek, a wysoko w górach wiatr będzie wiał w porywach do 100 km/h powodując zamiecie śnieżne.