Pogoda na wtorek. Będzie ciepło, ale miejscami deszczowo

Wtorek będzie jeszcze ciepły - w centrum, na zachodzie i południu Polski termometry mogą wskazać nawet 15-17 stopni C. Na północy i zachodzie będzie deszczowo. Uwaga na porywisty wiatr.

Cały dzień na przeważającym obszarze kraju dzień będzie pogodny, w miarę słoneczny i bez opadów. Jedynie do południa w północno – zachodniej, a po południu w zachodniej Polsce będzie się mocniej chmurzyć i tutaj miejscami od czasu do czasu popada deszcz.

W całym kraju powieje porywisty wiatr do 30 – 50 km/h. W ciągu dnia termometry wskażą od 10-13 stopni C na pólnocy i wschodzie, do 15-17 stopni C w centrum, na zachodzie i południu Polski.

Jak na listopad, to rano będzie dość ciepło. O godz. 6.00 najchłodniej będzie na wschodzie - od 4 do 6 stopni C. W centrum Polski - od 8 do 10 stopni C, a na zachodzie od 7 do 11 stopni.

O godz. 14.00 możemy się spodziewać takich temperatur:

To ostatni taki ciepły dzień, bo od środy będą napływały chłodniejsze masy powietrza z temperaturą od 7 do 12 stopni C.