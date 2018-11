Koniec lata w listopadzie. Nadciąga zima

Jest już prawie połowa listopada, a za oknem ciepła - jak na tę porę roku - i skłaniająca do spacerów aura. Korzystajmy, póki to możliwe. Nadciąga bowiem ochłodzenie. I to znaczne.

Tęsknisz za zimą? Wkrótce nadciągnie (Agencja Gazeta, Fot: Franciszek Mazur)

Polska obecnie leży w centrum pomiędzy dwoma sporymi układami barycznymi. Pierwszym z nich jest potężny niż atlantycki. Drugim zaś wyż rosyjski. W obliczu tego "młota" i "kowadła" do Polski płynie ciepłe, ale wilgotne powietrze z południa Europy. Ta sytuacja będzie się jednak powoli zmieniać.

Na początek, najpewniej już w poniedziałek, kraj znajdzie się w strefie zatoki niżowej wraz z frontem atmosferycznym z opadami deszczu. Następnie do głosu powoli zacznie dochodzić układ wysokiego ciśnienia, który niebawem zawładnie środkową Europą, w tym także Polską.

Jego centrum powinno usadowić się nad naszymi zachodnimi sąsiadami. W północnej części układu, gdzie będzie nasz kraj, na pogodę wpływać będzie prąd strumieniowy. Kierunek wiatru we wspomnianym prądzie będzie północny, przy ziemi zaś będzie wiał z zachodu. Taka sytuacja, wraz ze sporą ilością rozpogodzeń, sprawi, że zacznie obniżać się temperatura powietrza, tym bardziej, że spływowi powietrza z północy sprzyjać będzie także wyż skandynawski.

Pod koniec tygodnia o poranku w wielu miejscach odnotujemy przymrozki. W ciągu dnia na wschodzie kraju może być zaledwie około zera stopni, a na zachodzie najwyżej około 5 st. C. W przyszły weekend w na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spodziewać możemy się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

Dalsze prognozy nie są pewne, jednak przy możliwości wystąpienia tak rozległego wyżu skandynawskiego, coraz więcej nocy upłynąć może pod znakiem mrozu w strudze powietrza z dalekiego północnego wschodu Europy. W dzień natomiast temperatura może nie osiągnąć nawet 5 stopni na plusie.