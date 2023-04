Pogoda na Wielkanoc 2023. Duże zaskoczenie w prognozach

Prognoza pogody na Wielkanoc. Mokry Poniedziałek Wielkanocny

W Lany Poniedziałek temperatura nieznacznie wzrośnie i wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Podhalu, przez 10-11 st. C na południu po 14 st. C w centrum, na Kujawach i w województwie zachodniopomorskim. Drugiego dnia świąt wielkanocnych niebo w większości regionów wciąż będzie przysłonięte chmurami. Należy spodziewać się również opadów - deszczu na południu, w centrum i na północnym zachodzie, deszczu ze śniegiem w regionach podgórskich i śniegu - wysoko w górach, a także lokalnie na południu województwa dolnośląskiego.