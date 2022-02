Pogoda na weekend. Wyż nad Polską, ale opadów nie unikniemy

Pogoda na niedzielę: więcej chmur na południu, poza tym słonecznie

W niedzielę na przeważającym obszarze zapowiadamy zachmurzenie małe, jedynie na południu i południowym zachodzie może być miejscami umiarkowane i duże. Tu też możliwe są miejscami słabe opady śniegu i lokalne mgły oraz zamglenia. Temperatura nieco niższa niż dzień wcześniej i wyniesie ok. 3-4 st. C, cieplej od Pomorza Zachodniego, przez Dolny Śląsk po Małopolskę, gdzie prognozujemy maksymalnie ok. 5 st. C. Noc znów mroźna ze spadkami temperatury do ok. -7/-5 st. C a w rejonach podgórskich do ok. -10 st. C. Wiatr północno wschodni, słaby i umiarkowany.