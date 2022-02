Pogoda. Słoneczny weekend. Tylko na południu delikatnie popada

Stąd zarówno sobota, jak i niedziela pomimo sporej ilości słońca, to będą już nieco chłodniejsze, bo odnotujemy od 2 do 4 stopni na północy i na wschodzie do 5/7 na zachodzie. Oczywiście chłodniej będzie w pasie przedgórza, gdzie w ciągu dnia, temperatura kręcić się będzie w okolicach zera, a w Zakopanem utrzyma się lekki mróz do -2/-3 stopni. Jedynie na co możemy liczyć na słońce, które przy słabym wietrze podniesie o kilka kresek temperaturę odczuwalną.