Pogoda na weekend. Uwaga! IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami

Kilka dni z bardzo wysoką temperaturą sprawiło, że rozbudziły się nadzieje na ciepły maj, do jakiego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Pogoda jednak zmienną jest i na razie możemy zapomnieć o 30-stopniowych upałach. Nie oznacza to jednak, że do Polski powróci chłód. - Po prostu ta temperatura będzie taka, jaka powinna być w maju - powiedział w programie WP "Newsroom" Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Będzie od około 13-14 stopni na krańcach północnych przez około 18 w centrum i do 20 stopni na południu - wyjaśnił. Walijewski ostrzegł jednak, że wraz z obniżką temperatur należy spodziewać się gwałtownych zjawisk w pogodzie. - Będziemy mieli też do czynienia z dosyć niebezpiecznym zjawiskiem, jakim są oczywiście burze - powiedział. - Z tych burz może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy - dodał. Synoptyk IMGW podkreślił również, że nadchodzące noce będą raczej ciepłe. Taka pogoda ma się utrzymać przynajmniej do środy.

Rozwiń