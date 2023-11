Pogoda na weekend. Śnieg w prawie całym kraju. "Aż nie chce mi się wierzyć"

Pogoda w weekend. Od niedzieli stopniowa poprawa

Jak wynika z nowych prognoz na weekend, w niedzielę od zachodu do Polski wkroczy cieplejszy front. "Na zachodzie ociepli się do 10 stopni" - informuje rzecznik IMGW. W pozostałych częściach kraju wciąż odczuwalne będą skutki cyklonu Linus - w centrum temperatura maksymalna wyniesie 5-7 st. C a na Suwalszczyźnie i północnym wchodzie - od 0 do 1 st. C. W tych regionach mogą również wystąpić opady śniegu z deszczem. Śnieg może natomiast pojawić się w górach.