Prawdziwy atak zimy. Nawet 50 centymetrów śniegu i zamiecie

W Beskidach i Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 cm, a wysoko w Tatrach do około 20 cm. Temperatura maksymalna będzie wynosić od 0 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie i północny wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h. Wiatr powodował będzie w górach zamiecie i zawieje śnieżne.