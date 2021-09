Pogoda na weekend. Słonecznie, ale... z burzami i gradem

Pogoda na weekend. Ciepła sobota

"W całym kraju będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni w Świnoujściu do 27-28 stopni w centrum kraju. Jeżeli chodzi o wschodnią część kraju, to w zasadzie będzie to kolejny ładny dzień, jakie mamy od początku tygodnia. Na znacznej części Polski zachodniej rano jeszcze mogą zdarzać się przelotne deszcze, choć spoza chmur pokaże się czasem słońce. W godzinach okołopołudniowych na zachodzie zaczną rozbudowywać się chmury kłębiaste, które zapowiadają burze i przelotne, ale intensywne opady deszczu, które lokalnie sumarycznie osiągną do 25 mm" - przekazał meteorolog z IMGW.