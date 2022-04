Pogoda na weekend: słońce, chmury i miejscami przelotny deszcz

Temperatura tradycyjnie najniższa nad samym morzem, a także w kotlinach sudeckich gdzie spodziewamy się nie więcej niż 9-11 st. C. W głębi kraju już znacznie cieplej, do ok. 14-16 st. C, a najwyższych wskazań na termometrach oczekujmy w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie zmierzymy ok. 17-18 st. C. To zasługa przede wszystkim wiatru halnego w Karpatach, który osiągnie prędkość ok. 55-65 km/h, a wysoko w górach ok. 80-100 km/h. Na pozostałym obszarze powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.