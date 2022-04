Prognoza pogody dla Polski na weekend

Temperatura tradycyjnie najniższa nad samym morzem, a także w kotlinach sudeckich gdzie spodziewamy się nie więcej niż 9-11 st. C. W głębi kraju już znacznie cieplej, do ok. 14-16 st. C, a najwyższych wskazań na termometrach oczekujmy w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie zmierzymy ok. 17-18 st. C.