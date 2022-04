Pogoda na weekend. Przejdą burze z ulewami i gradem

Sprawcą burz i opadów będzie niż Thalke, który znad Francji przywędruje nad Polskę. Sprowadzi on jednocześnie ciepłe powietrze do Podkarpacia i Małopolski oraz na Podbeskidzie, gdzie spodziewamy się ok. 18-19 st. C. W głębi kraju odnotujemy ok. 14-16 st. C., a najchłodniej będzie wzdłuż wybrzeża oraz nietypowo na południowym zachodzie, gdzie prognozujemy nie więcej niż 8-10 st. C, a w Kotlinie Jeleniogórskiej zaledwie ok. 5 st. C.