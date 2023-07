Pogoda na weekend: przed nami fala upałów. O czym warto pamiętać?

Gorąco i bez deszczu w całym kraju

W weekend najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura wyniesie ok. 27 stopni. Nad morzem i w centrum kraju termometry wskażą 31 st. C. Największych upałów zaś można spodziewać się na zachodzie, gdzie temperatura wyniesie 35 st. C - a miejscami nawet przekroczy 37 st. C. W całej Polsce wiatr będzie umiarkowany, w ciągu dnia nie powinny pojawić się deszcze.