Pogoda na weekend. Niż Olaf nad Polską. IMGW już wydaje ostrzeżenia

IMGW ostrzega przed śnieżycami

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem lub mżawką powodującymi gołoledź ogłoszono dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (będą obowiązywać od godziny 19 w piątek do godziny 9 w sobotę) oraz dolnośląskiego i opolskiego (będą obowiązywać od godziny 20 w piątek do godz. 9 rano w sobotę).

Pogoda na weekend. Będzie mroźno

W sobotę będzie raczej pochmurno, przejaśnienia możliwe są po południu jedynie na zachodzie kraju. Będzie mroźno, ale głównie w nocy - do -11 st. C. na wschodzie kraju. W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.