Pogoda na weekend. Nadchodzi drastyczna zmiana. IMGW wydał żółte alerty dla kilku województw

Pogoda w weekend. Piątek ze zmianą

Jak wskazują synoptycy IMGW, już 10 lutego pogoda w Polsce ulegnie zmianie. Po spokojnym i suchym poranku, w drugiej połowie dnia w wielu miejscach pojawią się opady śniegu, śniegu z deszczem oraz deszczu. Opadom na północy Polski będzie towarzyszył wiatr wiejący z południowego zachodu oraz zachodu. Jego porywy miejscami mogą przekroczyć 90 km/h. Temperatura w dzień wyniesie od -2 st. C na południowym wschodzie Polski po 6 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie w regionach górskich oraz kotlinach. W Tatrach temperatura może spaść poniżej -10 st. C.