Kiedy koniec mrozu? Różnica temperatur wyniesie nawet 30 stopni

W pozostałych częściach Polski zauważalne będzie stopniowe ocieplenie. Jak informują eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego, znaczny wzrost temperatury będzie odczuwalny już w sobotę 11 lutego. Masy cieplejszego powietrza wkroczą do Polski od zachodu - to w tej części kraju nawet w nocy ujemne temperatury nie są spodziewane. W niedzielę słupki rtęci pokażą od -1 do nawet 9 stopni Celsjusza. Oznacza to, że różnica pomiędzy temperaturą powietrza na przestrzeni kilku dni wyniesie nawet 30 st. C.