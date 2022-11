Pogoda na weekend. Drastyczna zmiana na koniec tygodnia

Prognoza pogody na weekend. Niedziela z przejaśnieniami

W niedzielę od zachodu do Polski wkroczy kolejny front, dzięki któremu pogoda zacznie się stopniowo poprawiać. Miejscami zza chmur wyjrzy słońce, a opady deszczu ustaną. Kraj zostanie podzielony pomiędzy odchodzącym, deszczowym i pochmurnym frontem, który utrzyma się na wschodzie a korzystniejszym, przynoszącym przyjemniejszą aurę, który w niedzielę dotrze aż do regionów centralnych. Stopniowa poprawa pogody nie przyczyni się jednak do wzrostu temperatury . 6 listopada termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na wschodzie do 12 stopni na północy.