Wiemy, kiedy spadnie śnieg. Nowa prognoza pogody dla Polski

Prognoza pogody dla Polski. Listopad, pierwszy śnieg

Nie zmienia to faktu, że na początku listopada temperatury spadną w całej Polsce – nie przekroczą już 20 st. C, jak miało to miejsce jeszcze w październiku. Mimo to średnia temperatura dobowa będzie nadal powyżej normy wieloletniej dla tej pory roku. Umiarkowane temperatury, na poziomie ok. 6-16 st. C., utrzymają się w Polsce co najmniej do połowy listopada. W nocy zaczną wracać przymrozki, ale nadal anomalia temperatury na ogół będzie dodatnia.