Pogoda na weekend – ciepło, słonecznie i bez upałów

Najcieplejszym dniem weekendu będzie piątek. Wraz z kolejnymi dniami nad Polskę dotrze chłodniejsze powietrze. Miejscami może się zachmurzyć i popadać.

Pogoda na weekend zapowiada się ciepło i słonecznie. Jednak w niektórych rejonach kraju może spaść deszcz. (iStock.com)

Pogoda na piątek 17 sierpnia

Piątek w całym kraju będzie bardzo ciepły i słoneczny. Najgoręcej będzie w Zielonej Górze i Szczecinie. Tam termometry wskażą 31 st. C. Niewiele chłodniej będzie we Wrocławiu gdzie odnotujemy 29 st. C. Przebywający w Krakowie również nie muszą chować letnich ubrań, ponieważ temperatura sięgnie tam 27 st. C. Taka sama pogoda będzie panowała od Gdańska po Lublin. W Warszawie i Kołobrzegu termometry pokarzą 28 st. C. Opady deszczu tego dnia występować będą tylko w górach. W Zakopanem mogą występować burze, a prognozowana temperatura to 22 st. C.

Pogoda na sobotę 18 sierpnia

W sobotę zaczną się ochłodzenia nad morzem. Słupki rtęci w Kołobrzegu spadną do 21 st. C. Nieco cieplej, bo 24 st. C odnotujemy w Gdańsku tam jednak występować będą opady deszczu. Pozostała część kraju nadal będzie się cieszyć słoneczną pogodą. W Warszawie termometry pokarzą 28 st. C. 27 st. C odnotujemy w Białym Stoku, Lublinie, a także w Krakowie. W sobotę rozchmurzy się nawet w górach, a w Zakopanem turyści będą się cieszyć z 23 st. C. Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej i na Śląsku, gdzie przewiduje się około 28-29 st. C.

Pogoda na niedzielę 19 sierpnia