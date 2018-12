Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nowa prognoza

Liczycie na śnieg podczas otwierania noworocznego szampana? Nic z tego, w sylwestrową noc będzie wręcz wiosennie, a prognozy długoterminowe wskazują, że w całym styczniu czekają nas temperatury powyżej średniej.

Obecne prognozy przewidują, że w sylwestrowy wieczór strefa opadów przesunie się na południowy wschód (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Deszczowo i wietrznie - tak wygląda pogoda w niemal całej Polsce. W najbliższych dniach dużych zmian nie będzie i taka aura utrzyma się przez weekend. Najcieplej będzie na Pomorzu (do 9 st. C), a najchłodniej na Suwalszczyźnie (ok. 2 st. C).

Niestety wciąż będzie silnie wiało z północy, a prędkość wiatru w porywach sięgnie 60 km/h - zapowiadają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy z biura Cumulus.

Tak też będzie wyglądał ostatni dzień roku.

31 grudnia

Pochmurno będzie niemal w całym kraju i musimy spodziewać się kolejnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie padać może nawet sam śnieg. Tylko mieszkańcy Pomorza i turyści, którzy zdecydują się witać nowy rok nad Bałtykiem mogą liczyć na przejaśnienia i pogodne momenty dnia.

Jak wyjaśnia TVN24, temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu.

W noc sylwestrową jednak temperatura spadnie i na południe od linii od Dolnego Śląsk przez Kujawy po Mazury będzie mroźno.

Nowy Rok

Również rok 2019 przywitamy pochmurnym niebem i deszczem, a na wschodzie deszczem ze śniegiem.

W pierwszy dzień roku termometry pokażą od 2 st. C na północy woj. podlaskiego do 7 st. C na Pomorzu. Wciąż będzie mocno wiało - w porywach osiągnie do 70 km/h.

Wszystko wskazuje na to, że także następnie dni nowego roku będą mokre, ale ciepłe.

Styczeń cieplejszy niż zwykle

Z prognoz długoterminowych wynika, że przez cały styczeń termometry w Polsce (i dużej części Europy) pokazywać będą wyższe temperatury niż średnia wieloletnia notowana w tym miesiącu. lat. Według prognozy TVN24 ma to być o 1-2 stopnie więcej.

Średnia temperatura w styczniu w Polsce wynosi ok. -2/-3 st. C.