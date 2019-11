WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda na sobotę. Uwaga! Idzie zima! Pogoda w sobotę nas nie rozpieści. To będzie najchłodniejszy dzień tej jesieni. Na wschodzie temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 5 stopni, na Mazurach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Pogoda w sobotę da nam w kość (Getty Images, Fot: Sergei Fadeichev) Najcieplej w sobotę będzie na południu i zachodzie Polski, gdzie termometry miejscami mogą wskazać nawet do 13 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie przejdą opady deszczu lub mżawki, w godzinach porannych możliwe są także opady marznące i powodujące gołoledź. Na Mazurach możliwy również deszcz ze śniegiem. Uwaga! Na wschodzie będzie ślisko. Dla woj. lubelskiego i podkarpackiego zostały wydane ostrzeżenia o marznących opadach. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drodze. Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju wyniesie od -2 stopni do 5 stopni, na pozostałym obszarze od 6 stopni do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wyjątkowo da się we znaki w górach. Na Przedgórzu Sudeckim porywy osiągną do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a w Sudetach - 120 km/h. Przez cały dzień obowiązywać będzie ostrzeżenie o silnym wietrze dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego. Pogoda w nocy W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie w Wielkopolsce oraz na Śląsku Górnym i Opolskim możliwy słaby deszcz. Na północnym wschodzie opady deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem w kotlinach sudeckich mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu od -3 stopni do 2 stopni, na pozostałym obszarze 3 stopni do 6 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 100 km/h, z upływem nocy stopniowo słabnące. Pogoda w Warszawie W Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 2 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 1 stopień. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Źródło: polskieradio24.pl, Twitter