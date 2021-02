Pogoda na piątek. W ciągu dnia wystąpią opady deszczu i śniegu. W weekend odwilż w całym kraju

Pogoda. Opady deszczu i śniegu występować będą do wieczora

O poranku front przechodził przez województwa zachodnie, przynosząc opady deszczu. W ciągu dnia wędrówka strefy opadowej obejmie głównie centrum i południe z opadami deszczu oraz opadami śniegu na północy. Do końca dnia strefa frontowa przesunie się głównie na północny wschód kraju, gdzie przyniesie opady śniegu. Na wschodzie i południowym wschodzie będą to głównie opady deszczu i śniegu z deszczem.

W ciągu dnia utrzyma się zwiększona różnica temperatur. W zachodniej części Polski temperatury maksymalne wyniosą 7/9 st. C, podczas gdy na północnym wschodzie na godzinę 12 osiągać mają tyle samo, ale z wartościami ujemnymi. To oznacza możliwość różnicy temperatur na poziomie nawet 18 st. C.