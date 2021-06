Pogoda na lipiec. Powrót afrykańskich upałów. Żar będzie wręcz ekstremalny

Pogoda na lipiec. Czy będą upały?

Według synoptyków, lipiec zacznie się stosunkowo spokojnie. Temperatury będą typowo letnie, ale nie skrajnie upalne. Słupki rtęci będą tylko miejscami dochodziły do 30 stopni C, a na przeważającej części kraju będą się wahać od 24 do 27 stopni C. Opady będą występowały tylko lokalnie.