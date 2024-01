Pogoda na ferie. Są nowe prognozy. Jaka będzie druga część zimowego wypoczynku?

Ferie. Pogoda. "Próżno szukać powrotu prawdziwej zimy" w najbliższych dniach

Z opracowanej przez CMM-IMGW prognozy numerycznej wynika, że w najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie przypominać początek wiosny. Temperatury maksymalne aż do końca pierwszej dekady lutego w całym kraju z wyjątkiem Podhala będą utrzymywać się w zakresie dodatnich wartości. Co więcej, w czasie pierwszego weekendu lutego oraz w kolejnych dniach mogą one osiągnąć wartości dwucyfrowe.